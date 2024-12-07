СКР проверит жалобы дольщиков долгостроя в Цемдолине

Возведение объекта было начато в 2018 году СЗ «Гарант», однако в 2022 году застройщик обанкротился. В мае право на завершение строительства передано ООО СЗ «Квант», при этом срок сдачи дома был перенесен на 2025 год. Вместе с тем, жалуются участники строительства, до настоящего времени монтажные работы не возобновлены, а их необоснованно исключили из реестра обманутых дольщиков.