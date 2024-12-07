Олбани
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СКР проверит жалобы дольщиков долгостроя в Цемдолине

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить жалобы участников проблемного ЖК «Надежда 5» в новороссийском селе Цемдолина на исключение из реестра обманутых дольщиков.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Возведение объекта было начато в 2018 году СЗ «Гарант», однако в 2022 году застройщик обанкротился. В мае право на завершение строительства передано ООО СЗ «Квант», при этом срок сдачи дома был перенесен на 2025 год. Вместе с тем, жалуются участники строительства, до настоящего времени монтажные работы не возобновлены, а их необоснованно исключили из реестра обманутых дольщиков.

Управление СУСК по Кубани начало доследственную проверку этого сообщения. Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил ее на контроль.

СК
недвижимость