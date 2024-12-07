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Налетай, не скупись: в Кишинёве пройдут ярмарки местной продукции — адреса, где купить отечественное

7—8 декабря жителей и гостей столицы ждут традиционные ярмарки местной продукции и не только.

Источник: Комсомольская правда

Центр:

  • До 4 января на площади Великого национального собрания и в сквере у Театра оперы и балета проходит рождественская ярмарка.
  • ул. М. Варлаама, в периметре ул. Армянская — ул. Тигина, — рождественская ярмарка «Sanie cu zurgălăi».
  • ул. Болгарская — ёлочный базар (искусственные ели).

Ботаника:

  • На бул. Дачия, 21/1 (возле Макдональдса) весь декабрь будет проходить рождественская ярмарка.
  • На бул. Куза-Водэ, 21 развернётся ёлочный базар.

Буюканы:

  • Ярмарка «EcoLocal» пройдёт в субботу на территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефана чел Маре, 202).
  • На бул. Шт. чел Маре, 103, пройдёт «Yard sale».

Чеканы:

  • Бул. Мирча чел Батрын, пересечение с ул. П. Заднипру, сквер у Солнечного дерева и на ул. М. Садовяну, 42/6 (PORT MALL) — рождественская ярмарка.

Рышкановка:

  • ул. Мирон Костин 13/1 — ярмарка местной продукции «Cămara fest».
  • На Московском проспекте, 21 (напротив ул. М. Басараб, 6), К. Орхеюлуй, 109/2 — ярмарки местных производителей.