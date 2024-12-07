Налетай, не скупись: в Кишинёве пройдут ярмарки местной продукции — адреса, где купить отечественное

Центр:
- До 4 января на площади Великого национального собрания и в сквере у Театра оперы и балета проходит рождественская ярмарка.
- ул. М. Варлаама, в периметре ул. Армянская — ул. Тигина, — рождественская ярмарка «Sanie cu zurgălăi».
- ул. Болгарская — ёлочный базар (искусственные ели).
Ботаника:
- На бул. Дачия, 21/1 (возле Макдональдса) весь декабрь будет проходить рождественская ярмарка.
- На бул. Куза-Водэ, 21 развернётся ёлочный базар.
Буюканы:
- Ярмарка «EcoLocal» пройдёт в субботу на территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефана чел Маре, 202).
- На бул. Шт. чел Маре, 103, пройдёт «Yard sale».
Чеканы:
- Бул. Мирча чел Батрын, пересечение с ул. П. Заднипру, сквер у Солнечного дерева и на ул. М. Садовяну, 42/6 (PORT MALL) — рождественская ярмарка.
Рышкановка:
- ул. Мирон Костин 13/1 — ярмарка местной продукции «Cămara fest».
- На Московском проспекте, 21 (напротив ул. М. Басараб, 6), К. Орхеюлуй, 109/2 — ярмарки местных производителей.