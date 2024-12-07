В НАРЭ обещают снижение цен на топливо

КИШИНЕВ, 7 дек — Sputnik. Цены на топливо в Молдове отступают, утверждают в Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ).
Дизельное топливо снова опускается ниже порога в 20 леев за литр. Несмотря на предыдущий период небольшого роста, с этой недели цены на топливо снова снижаются, что указывает на вероятность сохранения тенденции", — заявили в НАРЭ.
В результате, как бензин, так и дизельное топливо, после снижения в последние несколько дней, продолжают оставаться на уровне цен ниже пороговых значений в 23 лея за литр и 20 леев за литр соответственно.
«Таким образом, цены находятся лишь на 0,55 и 0,89 бани (0,55 и 0,89 цента соответственно) ниже своих самых низких уровней в этом году», — уточняет регулятор.
В НАРЭ отмечают, что на протяжении года цена на бензин колебалась между 22,25 лея за литр и 26,40 лея за литр, а на дизельное топливо стоило между 19,06 лея за литр и 23,06 лея за литр.
«В то же время, начиная с третьего квартала, рынок нефтепродуктов в Молдове характеризуется общим снижением цен, на которое сильно повлияло падение котировок Platts примерно на 17%», — отметили в ведомстве.
На ближайшие три дня, с 07 по 12 декабря, НАРЭ установило максимальные розничные цены на основные стандартные нефтепродукты на уровне 22,8 лея за литр — для бензина COR 95 (- 04 бана) и 19,95 лея за литр дизельного топлива (- 07 банов).