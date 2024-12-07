Олбани
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители дома на Фучика в Нижнем Новгороде начали возвращаться в свои квартиры

Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с дома снят режим чрезвычайной ситуации.

Жители первого и второго подъездов дома № 37 по ул. Юлиуса Фучика в Автозаводском районе Нижнего Новгорода сегодня начинают возвращаться в свои квартиры после снятия режима чрезвычайной ситуации.

Собственникам квартир во втором подъезде будут компенсировать средства за найм жилья до 31 декабря 2024 года, а собственникам первого подъезда — до 15 февраля 2025 года.

Все подъезды подключены к теплоснабжению, а подача холодной, горячей воды и газа будет возобновлена в присутствии собственников. Ранее эксперты подтвердили, что техническое состояние лифта в первом подъезде и основных несущих конструкций здания соответствует требованиям безопасной эксплуатации.

Капитальный ремонт дома перенесен на 2025 год.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что администрация Автозаводского района поможет переехать жителям дома на Фучика в съемные квартиры.

недвижимость