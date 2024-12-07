Жители дома на Фучика в Нижнем Новгороде начали возвращаться в свои квартиры

Все подъезды подключены к теплоснабжению, а подача холодной, горячей воды и газа будет возобновлена в присутствии собственников. Ранее эксперты подтвердили, что техническое состояние лифта в первом подъезде и основных несущих конструкций здания соответствует требованиям безопасной эксплуатации.