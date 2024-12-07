Жители дома на Фучика в Нижнем Новгороде начали возвращаться в свои квартиры

Жители первого и второго подъездов дома № 37 по ул. Юлиуса Фучика в Автозаводском районе Нижнего Новгорода сегодня начинают возвращаться в свои квартиры после снятия режима чрезвычайной ситуации.
Собственникам квартир во втором подъезде будут компенсировать средства за найм жилья до 31 декабря 2024 года, а собственникам первого подъезда — до 15 февраля 2025 года.
Все подъезды подключены к теплоснабжению, а подача холодной, горячей воды и газа будет возобновлена в присутствии собственников. Ранее эксперты подтвердили, что техническое состояние лифта в первом подъезде и основных несущих конструкций здания соответствует требованиям безопасной эксплуатации.
Капитальный ремонт дома перенесен на 2025 год.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что администрация Автозаводского района поможет переехать жителям дома на Фучика в съемные квартиры.