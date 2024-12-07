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В Башкирии зимой заработают 14 горнолыжных центров

В Башкирии зимой заработают 14 горнолыжных центров.

Башкирия этой зимой вновь подтвердит статус центра горнолыжного туризма страны. В этом сезоне в республике будут работать 14 горнолыжных центров с 60 трассами разной протяженности и степени сложности, сообщил в своем телеграм-канале Глава региона Радий Хабиров.

Так как декабрь в этом году малоснежный, на сегодня в республике пока открыты только ГЛЦ «Абзаково» и «Банное». В «Мраткино» и «Куш-Тау» принимают только спортсменов на учебных склонах. Остальные центры, в том числе уфимские «Олимпик-парк» и «Ак Йорт», откроются не раньше конца следующей недели.

В этом сезоне появятся три новые трассы — в ГЛЦ в Альшеевском, Нуримановском и Учалинском районах, пообещал руководитель республики.

«Все канатные дороги и подъемники прошли необходимое техобслуживание и готовы к работе. Собственники позаботились о комфорте и безопасности посетителей — везде есть медики, спасатели, инструкторы», — написал Радий Хабиров.

После того, как на горнолыжках Зауралья окончательно ляжет снег, планируют запустить традиционный туристический поезд «Легенда Урала». Напомним, в прошлом сезоне электричка перевезла более 11 тысяч пассажиров.

туризм и отдых