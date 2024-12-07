В Башкирии зимой заработают 14 горнолыжных центров.

Так как декабрь в этом году малоснежный, на сегодня в республике пока открыты только ГЛЦ «Абзаково» и «Банное». В «Мраткино» и «Куш-Тау» принимают только спортсменов на учебных склонах. Остальные центры, в том числе уфимские «Олимпик-парк» и «Ак Йорт», откроются не раньше конца следующей недели.