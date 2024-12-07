Цены на услуги связи не изменятся до конца года — МЦРИАП

Инициатива Министерства направлена на поддержку граждан и бизнеса, для которых стабильная стоимость связи является важным условием доступности цифровых услуг, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП.
Операторы выразили готовность пойти навстречу государственным усилиям и зафиксировать действующие тарифы, несмотря на экономические вызовы.
Связь — это основа повседневной жизни, работы и обучения. Сохранение стабильных тарифов на услуги связи демонстрирует нашу приверженность интересам граждан и поддержку социально значимых инициатив, — подчеркнули в ведомстве.
Министерство продолжит внимательно следить за соблюдением обязательств и предпринимать шаги для дальнейшего развития телекоммуникационной инфраструктуры страны.