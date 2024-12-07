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Цены на услуги связи не изменятся до конца года — МЦРИАП

Министерство цифрового развития Республики Казахстан сообщает, что в результате обсуждения с операторами связи договорились о сохранении текущего уровня тарифов на услуги связи до конца 2024 года.

Инициатива Министерства направлена на поддержку граждан и бизнеса, для которых стабильная стоимость связи является важным условием доступности цифровых услуг, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП.

Операторы выразили готовность пойти навстречу государственным усилиям и зафиксировать действующие тарифы, несмотря на экономические вызовы.

Связь — это основа повседневной жизни, работы и обучения. Сохранение стабильных тарифов на услуги связи демонстрирует нашу приверженность интересам граждан и поддержку социально значимых инициатив, — подчеркнули в ведомстве.

Министерство продолжит внимательно следить за соблюдением обязательств и предпринимать шаги для дальнейшего развития телекоммуникационной инфраструктуры страны.