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Fly Arystan запустил чартерные рейсы из Астаны на Гоа

Полеты будут дважды в неделю.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 7 дек — Sputnik. Казахстанский лоукостер Fly Arystan запустил чартерные рейсы из Астаны на Гоа.

Полеты из столицы Казахстана на популярный индийский курорт будут дважды в неделю — по вторникам и субботам.

«FlyArystan осуществляет данный чартер в партнерстве с туроператорами KOMPAS и FUN&SUN. Запуск чартерного направления обусловлен высоким спросом на отдых в Гоа среди жителей северных регионов Казахстана», — сообщили в компании.

Вот что входит в стоимость авиабилета:

  • 5 килограммов ручной клади;
  • 15 килограммов багажа;
  • горячее питание на борту самолета.

По вопросам стоимости и бронирования билетов авиаперевозчик просит обращаться в туристические агентства Казахстана.