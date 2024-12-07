АСТАНА, 7 дек — Sputnik. Казахстанский лоукостер Fly Arystan запустил чартерные рейсы из Астаны на Гоа.
Полеты из столицы Казахстана на популярный индийский курорт будут дважды в неделю — по вторникам и субботам.
«FlyArystan осуществляет данный чартер в партнерстве с туроператорами KOMPAS и FUN&SUN. Запуск чартерного направления обусловлен высоким спросом на отдых в Гоа среди жителей северных регионов Казахстана», — сообщили в компании.
Вот что входит в стоимость авиабилета:
- 5 килограммов ручной клади;
- 15 килограммов багажа;
- горячее питание на борту самолета.
По вопросам стоимости и бронирования билетов авиаперевозчик просит обращаться в туристические агентства Казахстана.