БЖД назначила дополнительные поезда к новогодним праздникам

Кроме того, рассматривается возможность открытия нового маршрута в Россию. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на начальника пассажирской службы БЖД Александра Захаревича.



По его словам, наблюдается высокий спрос на пассажирские перевозки между Минском и такими городами, как Москва и Санкт-Петербург.



Он отметил, что на данный момент назначено свыше 30 дополнительных поездов международного сообщения. Эти поезда формируются как Белорусской железной дорогой, так и ОАО «РЖД».