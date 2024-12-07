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БЖД назначила дополнительные поезда к новогодним праздникам

Белорусская железная дорога (БЖД) традиционно запустит дополнительные поезда в период зимних праздничных дней.

Источник: БЖД

Кроме того, рассматривается возможность открытия нового маршрута в Россию. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на начальника пассажирской службы БЖД Александра Захаревича.

По его словам, наблюдается высокий спрос на пассажирские перевозки между Минском и такими городами, как Москва и Санкт-Петербург.

Он отметил, что на данный момент назначено свыше 30 дополнительных поездов международного сообщения. Эти поезда формируются как Белорусской железной дорогой, так и ОАО «РЖД».