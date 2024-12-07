Египетская компания планирует сотрудничать с Узбекистаном в сфере фармацевтики

Олфат Гораб отметила, что планирует посетить республику для участия в заседании Совместной межправкомиссии. Обсуждая стратегию деятельности своей компании в Узбекистане, она сообщила, что планирует внедрить современные технологии в фармацевтическую отрасль, и наладить совместное производство и экспорт продукции в страны региона с крупными рынками.