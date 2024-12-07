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Египетская компания планирует сотрудничать с Узбекистаном в сфере фармацевтики

Речь идет о внедрении современных технологий в фармацевтическую отрасль, и налаживании совместного производства и экспорта фармпродукции в страны региона с крупными рынками.

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана Абдулла Азизов провел онлайн-переговоры с председателем Совета директоров крупнейшей египетской фармацевтической компании «ACDIMA» Олфат Гораб, сообщает ИА «Дунё».

Переговоры организованы Посольством Узбекистана в рамках дальнейшей активизации сотрудничества между Узбекистаном и Египтом в сфере фармацевтики, а также подготовки к предстоящему заседанию Совместной межправительственной комиссии, которое состоится 22—24 декабря в Ташкенте.

Олфат Гораб отметила, что планирует посетить республику для участия в заседании Совместной межправкомиссии. Обсуждая стратегию деятельности своей компании в Узбекистане, она сообщила, что планирует внедрить современные технологии в фармацевтическую отрасль, и наладить совместное производство и экспорт продукции в страны региона с крупными рынками.

В свою очередь Азизов отметил, что Узбекистан предоставляет все необходимые условия для иностранных инвесторов, заинтересованных в развитии фармацевтической отрасли.

В рамках предстоящего визита глава совета директоров «ACDIMA» предложила организовать для делегации компании знакомство с деятельностью инновационного научно-производственного фармацевтического кластера «Tashkent Pharma Park», провести целевые встречи с отечественными производителями и организовать визиты в специальные экономические зоны.

По итогам переговоров стороны определили состав рабочей группы для обеспечения регулярного диалога и обмена мнениями по текущим вопросам.

медицина
экономика