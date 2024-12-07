Экспортный потенциал Башкирии вырос в 13 раз

Рост к предыдущему году составил 112% (2022 г — 291,7 млн. долл. США). Если сравнивать с 2013 годом, то экспорт вырос в 13 раз, тогда продукцию продали на 24,9 млн долларов. Рост обеспечивается за счет увеличения объемов экспорта продукции масложировой отрасли, сахара, маслосемян, кормов для животных. На 1 декабря текущего года республиканские предприятия экспортировали 530 тысяч тонн продукции АПК, на 270 млн долларов США. Более 65% отгрузок приходится на масложировую отрасль.
Такие данные на совещании «Час сельхозатташе для экспортно-ориентированных компаний» озвучил исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства РБ — министра сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.
«Наши сельхозпроизводители-экспортеры пробуют разные способы для увеличения объемов поставок своей продукции за рубеж, а также для расширения номенклатуры экспорта, включая услуги, технологии и компетенции. Готовую продукцию необходимо довести до заказчика, это вопросы транспортировки, документального сопровождения, хранения и прочее. Локализация производства на территории потребителей позволяет отчасти снять эти вопросы».
В онлайн-конференции приняли участие представители минсельхоза РФ и почти 40 сельхозатташе, представляющих Россию в 39 странах Азии, Африки, Европы и Латинской Америки. Совещание прошло в рамках международной недели бизнеса — 2024.
Советник министра сельского хозяйства России Андрей Сухарев отметил высокий экспортный потенциал Башкирии.
«Мероприятие вызвано необходимостью содействия российским экспортерам в установлении прямых контактов с широким перечнем зарубежных импортеров для выведения новых видов продукции на рынки стран пребывания», — отметил Андрей Сухарев.