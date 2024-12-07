Экспортный потенциал Башкирии вырос в 13 раз

Рост к предыдущему году составил 112% (2022 г — 291,7 млн. долл. США). Если сравнивать с 2013 годом, то экспорт вырос в 13 раз, тогда продукцию продали на 24,9 млн долларов. Рост обеспечивается за счет увеличения объемов экспорта продукции масложировой отрасли, сахара, маслосемян, кормов для животных. На 1 декабря текущего года республиканские предприятия экспортировали 530 тысяч тонн продукции АПК, на 270 млн долларов США. Более 65% отгрузок приходится на масложировую отрасль.