Цены, как в Европе: Почему в Кишиневе аренда однокомнатной квартиры выросла до 450 евро в месяц

Спрос на аренду квартир в Кишинёве, как и цены, снизились по сравнению с 2022 годом, когда на них повлиял большой наплыв беженцев из Украины. Сегодня жильё можно снять и за 150−200 евро, а в зависимости от предложения цены могут достигать и нескольких тысяч евро.