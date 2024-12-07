Цены, как в Европе: Почему в Кишиневе аренда однокомнатной квартиры выросла до 450 евро в месяц

Спрос на аренду квартир в Кишинёве, как и цены, снизились по сравнению с 2022 годом, когда на них повлиял большой наплыв беженцев из Украины. Сегодня жильё можно снять и за 150−200 евро, а в зависимости от предложения цены могут достигать и нескольких тысяч евро.
Агент по недвижимости Виктор Романеско рассказал, что одним из важнейших определяющих цену факторов является месторасположение жилого дома. Самые дорогие квартиры находятся в секторе Центр, а также в жилых комплексах секторов Ботаника и Рышкановка, пишет ipn.md.
— При оценке стоимости съёмной квартиры учитывают такие критерии, как местоположение и прилегающая социальная и экономическая инфраструктура, состояние дома, квартиры и цена продажи недвижимости. В среднем однокомнатную квартиру можно снять за 400−450 евро в месяц. Если арендовать двухкомнатную квартиру, цена возрастает до 500−550 евро, а трёхкомнатную — то до почти 600−650 евро, — уточнил агент по недвижимости в Кишинёве Виктор Черноморченко.
В последние годы из-за инфляции цены на покупку недвижимости растут. Соответственно, повысилась и цена на аренду квартир. Спрос и предложение также диктуют цену.
По словам агента по недвижимости Виктора Романеско, запрос ниже, чем в 2022 году, но сопоставим со средними показателями. Наибольший ажиотаж наблюдается в конце лета и начале весны. Большинство арендаторов предпочитают снимать квартиру на год. Этот срок чаще всего указывается при подписании договора между клиентом и собственником жилья.
Эксперты советуют покупать квартиру, а не снимать жильё. Если же у вас нет полной суммы, то можно прибегнуть к ипотечному кредиту.