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Россию и Казахстан ожидает замедление инфляции

ЕАБР опубликовал экономический прогноз на 2025−2027 годы.

АСТАНА, 7 дек — Sputnik. Sputnik опубликовал прогноз по инфляции в России и Казахстане на 2025−2027 годы, со ссылкой на ЕАБР. Согласно данным банка, Россию и Казахстан ожидает замедление инфляции.

Россия: рост ВВП — 4,1% — рекорд за последние 12 лет. Помогло увеличение промышленного производства, прогноз на 2025 — плюс 2,4%.

Инфляция составит 8,5% из-за роста спроса на товары внутри страны. Со следующего года она начнет существенно замедляться.

Казахстан: восстановление после паводков ускорит рост ВВП до 5,5%. Также помогут новая инвестиционная политика и смягчение денежно-кредитных условий. Инфляция уже начала замедляться и продолжит в будущем.

Также ЕАБР опубликовал прогноз и по другим странам ближнего зарубежья.

Армения: в 2024 году ВВП вырастет на 6%, а в следующем 2025-м — на 5,5%. Экономику поддержат цены на медь и рост денежных переводов. Инфляция будет 1,8%, но ускорится в 2025 году из-за цен на еду и ослабления курса драма.

Беларусь: рост ВВП по итогам года будет 4,3%, благодаря увеличению промышленного производства. Инфляция — 5,9%, однако она ускорится в 2025—2027 годах из-за внутреннего спроса, роста зарплат и подорожания в России.

Кыргызстан: инвестиции в энергетику, транспорт и промышленность помогли экономике вырасти сразу на 9,4%. Прогноз на 2025 год — 8,7%. Инфляция ниже целевого показателя, а ослабление внутреннего спроса и повышение ставки сдержат рост цен и в будущем.

Таджикистан: рост аграрного сектора, промышленного производства, торговли и строительства. ВВП прибавит 8,4% в 2024 году и продолжит расти в 2025-м. Инфляция — 3,9%, она будет увеличиваться за счет внутреннего спроса и ослабления курса сомони.

инфляция