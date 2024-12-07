Россию и Казахстан ожидает замедление инфляции

Армения: в 2024 году ВВП вырастет на 6%, а в следующем 2025-м — на 5,5%. Экономику поддержат цены на медь и рост денежных переводов. Инфляция будет 1,8%, но ускорится в 2025 году из-за цен на еду и ослабления курса драма.