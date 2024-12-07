АСТАНА, 7 дек — Sputnik. Sputnik опубликовал прогноз по инфляции в России и Казахстане на 2025−2027 годы, со ссылкой на ЕАБР. Согласно данным банка, Россию и Казахстан ожидает замедление инфляции.
Россия: рост ВВП — 4,1% — рекорд за последние 12 лет. Помогло увеличение промышленного производства, прогноз на 2025 — плюс 2,4%.
Инфляция составит 8,5% из-за роста спроса на товары внутри страны. Со следующего года она начнет существенно замедляться.
Казахстан: восстановление после паводков ускорит рост ВВП до 5,5%. Также помогут новая инвестиционная политика и смягчение денежно-кредитных условий. Инфляция уже начала замедляться и продолжит в будущем.
Также ЕАБР опубликовал прогноз и по другим странам ближнего зарубежья.
Армения: в 2024 году ВВП вырастет на 6%, а в следующем 2025-м — на 5,5%. Экономику поддержат цены на медь и рост денежных переводов. Инфляция будет 1,8%, но ускорится в 2025 году из-за цен на еду и ослабления курса драма.
Беларусь: рост ВВП по итогам года будет 4,3%, благодаря увеличению промышленного производства. Инфляция — 5,9%, однако она ускорится в 2025—2027 годах из-за внутреннего спроса, роста зарплат и подорожания в России.
Кыргызстан: инвестиции в энергетику, транспорт и промышленность помогли экономике вырасти сразу на 9,4%. Прогноз на 2025 год — 8,7%. Инфляция ниже целевого показателя, а ослабление внутреннего спроса и повышение ставки сдержат рост цен и в будущем.
Таджикистан: рост аграрного сектора, промышленного производства, торговли и строительства. ВВП прибавит 8,4% в 2024 году и продолжит расти в 2025-м. Инфляция — 3,9%, она будет увеличиваться за счет внутреннего спроса и ослабления курса сомони.