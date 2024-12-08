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ОПК Башкирии получил из федерального бюджета 87 млн рублей

Предприятия оборонно-промышленного комплекса Башкортостана в этом году привлекли из федерального бюджета 87 млн рублей на переобучение сотрудников по нацпроекту «Демография».

Обучение проводят по 30 направлениям. Самыми популярными являются основы бережливого производства на предприятиях ОПК, безопасность технологических процессов и производств, организация производства и повышение производительности труда и работников при выполнении гособоронного заказа.

В республике обучили уже 938 человек для пяти компаний, а до конца года новые навыки получат еще 580 сотрудников с пяти предприятий. Возмещение затрат на обучение и дополнительное образование сотрудников получат десять компаний, которые заключили договоры с Республиканским центром занятости населения: «Искож», «Авангард», «Уфимское приборостроительное производственное объединение, “Гидравлика”, “Машиностроительная компания “Витязь”, “Красный пролетарий”, “Стерлитамакский нефтехимический завод”, Научно-исследовательский институт “Солитон”, “Туймазинский завод автобетоновозов” и “Управления строительства № 30”. Средний размер субсидии на обучение одного человека составляет 59,58 тысячи рублей.

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