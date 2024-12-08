ОПК Башкирии получил из федерального бюджета 87 млн рублей

В республике обучили уже 938 человек для пяти компаний, а до конца года новые навыки получат еще 580 сотрудников с пяти предприятий. Возмещение затрат на обучение и дополнительное образование сотрудников получат десять компаний, которые заключили договоры с Республиканским центром занятости населения: «Искож», «Авангард», «Уфимское приборостроительное производственное объединение, “Гидравлика”, “Машиностроительная компания “Витязь”, “Красный пролетарий”, “Стерлитамакский нефтехимический завод”, Научно-исследовательский институт “Солитон”, “Туймазинский завод автобетоновозов” и “Управления строительства № 30”. Средний размер субсидии на обучение одного человека составляет 59,58 тысячи рублей.