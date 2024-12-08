Нацбанк озвучил курс евро и курс доллара на 8 декабря

Национальный банк сообщил курсы валют на 8 декабря 2024 года, воскресенье. Так, на выходные в Беларуси курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранены.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на воскресенье, 8 декабря, Национальный банк установил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4795 белорусского рубля, 1 евро — 3,6630 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3467 белорусского рубля.
В соотношении с валютными значениями, которые действовали в пятницу, 6 декабря, и в субботу, 7 декабря, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились.
Тем временем МАРТ Беларуси оштрафовал крупного импортера из-за завышенных цен на зубную пасту.