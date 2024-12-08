Эксперт Голубовский назвал временным падение курса доллара ниже 100 рублей

«Здесь мог помочь Центробанк или крупный бизнес, который слил на биржу большой объём юаней. Такие резкие изменения не характерны для рыночных торгов. Это особенно хорошо было видно вчера, когда под конец курс китайской валюты сразу съехал на рубль, а расчётный курс доллара, который идёт через юань, упал ниже 100 рублей», — сказал он в беседе с «360».