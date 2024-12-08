Эксперт Голубовский назвал временным падение курса доллара ниже 100 рублей

Эксперт по финансовым рынкам и аналитик Дмитрий Голубовский выразил мнение, что укрепление рубля является временным явлением.
По его словам, «резкие изменения» не характерны для рыночных торгов. Аналитик не исключил, что курс доллара и евро снижен «искусственно».
«Здесь мог помочь Центробанк или крупный бизнес, который слил на биржу большой объём юаней. Такие резкие изменения не характерны для рыночных торгов. Это особенно хорошо было видно вчера, когда под конец курс китайской валюты сразу съехал на рубль, а расчётный курс доллара, который идёт через юань, упал ниже 100 рублей», — сказал он в беседе с «360».
По версии Голубовского, доллар может опуститься до 95 рублей. Но при сильном снижении валютный рынок может «развернуться» в другую сторону, рубль начнёт «резко слабеть». Эксперт предположил, что «колебания будут на уровне 100−102 рублей за доллар».
На внебиржевом рынке курс доллара опустился ниже 100 рублей, европейскую валюту продают за 105,5 рубля, а курс юаня составил 13,6 рубля.
Ранее экономист Инна Литвиненко заявила, что в следующем году курс доллара может упасть на 20 процентов.