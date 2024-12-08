Экономист Балынин: рост МРОТ в 2025 году будет выше инфляции в 3−4 раза

«Безусловно, вырастет весь фонд оплаты труда, как минимум, за счет снижения, может быть, дифференциации между первыми тарифными разрядами, так называемыми, самыми нижними ступеньками по оплате труда», — объяснила корреспонденту aif.ru Бессараб.