Экономист Балынин: рост МРОТ в 2025 году будет выше инфляции в 3−4 раза

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года установлен на уровне 22400 рублей. По оценке доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина, его рост превысит инфляцию в 3−4 раза.
«МРОТ увеличится на 17%: с 19242 рублей до 22440 рублей. Рост окажется в 3−4 раза выше инфляции», — отметил эксперт в беседе с aif.ru.
Как ранее объяснила депутат Светлана Бессараб, повышение МРОТ вызовет пересмотр первых тарифных разрядов в реальном секторе экономики, то есть самых низких окладов для низкоквалифицированных работников.
«Безусловно, вырастет весь фонд оплаты труда, как минимум, за счет снижения, может быть, дифференциации между первыми тарифными разрядами, так называемыми, самыми нижними ступеньками по оплате труда», — объяснила корреспонденту aif.ru Бессараб.
Также с 1 января повысятся зарплаты в бюджетной сфере. Рост заработков учителей, врачей и ряда других специалистов превысит инфляцию в 2−3 раза.