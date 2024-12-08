«Цифровая прокачка» завершилась в Хабаровском крае

«Технологическое лидерство страны — это одна из национальных целей, обозначенных главой государства Владимиром Путиным, и здесь никак не обойтись без помощи промышленных предприятий. Конечно, “цифра” имеет огромное значение во всех сферах деятельности, но ее влияние на промышленный сектор особенно высоко. Те проекты и предложения, которые будут представлены по итогам работы, станут основой для дальнейшего развития Хабаровского края и Дальнего Востока», — отметила зампред правительства края по экономическим вопросам Мария Авилова.