«Цифровая прокачка» завершилась в Хабаровском крае

В Хабаровском крае завершилась «цифровая прокачка» региона. В рамках исполнения поручения Владимира Путина прошла стратегическая сессия в соответствии с целями нацпроекта «Цифровая экономика». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Во второй день мероприятия в нем приняли участие федеральные и региональные эксперты, руководители авиапредприятий и организаций металлургической промышленности, а также представителей цифровых, логистических и телекоммуникационных компаний региона. Всего их было около 70 человек.
«Технологическое лидерство страны — это одна из национальных целей, обозначенных главой государства Владимиром Путиным, и здесь никак не обойтись без помощи промышленных предприятий. Конечно, “цифра” имеет огромное значение во всех сферах деятельности, но ее влияние на промышленный сектор особенно высоко. Те проекты и предложения, которые будут представлены по итогам работы, станут основой для дальнейшего развития Хабаровского края и Дальнего Востока», — отметила зампред правительства края по экономическим вопросам Мария Авилова.
В течение двух дней состоялись три пленарные сессии. Первая была посвящена цифровой трансформации рынка грузоперевозок, вторая — вопросам импортозамещения и информационной безопасности. А на третьей поговорили об успешных практиках в сфере «умного» производства, в том числе использования систем управления ресурсами и сервисов для автоматизации рутинных процессов, а также опыта внедрения голосовых роботов и технологий на основе искусственного интеллекта для контроля производственных процессов.
Участники сессии выделили две основные проблемы, которые нужно срочно решать: это низкий уровень цифровизации документооборота и сложности при использовании отечественного ПО. Также они сформировали свои предложения, например, проработка вопроса привлечения новых предприятий и создание Центра компетенций для переподготовки кадров.
По словам зампреда правительства по инфраструктуре Ирины Горбачевой, цифровая трансформация важна в развитии таких направлений, как транспорт и дорожное хозяйство. Все предложенные проекты будут проработаны и приняты к внедрению в случае их потенциального успеха.
«Особенно актуально для Хабаровского края упрощение процесса покупки субсидированных авиабилетов, внедрение новых способов оплаты, модернизация транспортной инфраструктуры, оптимизация дорожного движения. Это станет важным шагом к улучшению качества жизни в регионе», — сказала Ирина Горбачева.