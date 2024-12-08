Омичи назвали размер желаемого дохода в 2025 году

Это выяснила Группа Ренессанс Страхование в результате опроса, проведённого среди 1,5 тысяч жителей крупных российских городов в возрасте от 18 до 60 лет.
В частности 31% омичей хотели бы получать в месяц от 100 до 200 тысяч рублей, 16% — от 200 до 300 тысяч рублей, 12% — от 300 до 400 тысяч рублей. 4% устроил бы месячных доход в сумме от 400 до 500 тысяч рублей, 2% — более 500 тысяч рублей.
При этом по сравнению с жителями других крупных городов у омичей оказались более низкие запросы к уровню доходов. Они реже изъявляли желание получать шестизначный доход как таковой и доход не менее 200 тысяч рублей. Самые высокие запросы наблюдались у омичей в возрасте от 35 до 44 лет и от 45 до 54 лет — 58% и 52% соответственно.
В настоящее время же доход большинства опрошенных оказался далёк от желаемого. Так 23% для достижения нужной суммы нужно увеличить доход примерно в полтора раза, 28% — 1,5−2 раза. А 8% и вовсе — более чем втрое.
По словам респондентов на улучшение финансового благополучия могло бы повлиять повышение зарплаты, наличие подработки или смена работы. Также среди причин они назвали закрытие всех долгов, улучшение навыков планирования и создание источников пассивного дохода.