Омичи назвали размер желаемого дохода в 2025 году

При этом по сравнению с жителями других крупных городов у омичей оказались более низкие запросы к уровню доходов. Они реже изъявляли желание получать шестизначный доход как таковой и доход не менее 200 тысяч рублей. Самые высокие запросы наблюдались у омичей в возрасте от 35 до 44 лет и от 45 до 54 лет — 58% и 52% соответственно.