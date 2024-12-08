Пять профессий может накрыть волна массовых увольнений в 2025 году

Об этом рассказала HR-специалист Екатерина Зеленкова, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснила эксперт, такие факторы, как экономическая нестабильность, цифровизация и сокращение расходов бизнеса приведут к усилению конкуренции за рабочие места и к вероятным волнам массовых сокращений, пишет «Газета.ру».
Первыми, кто находится в зоне риска, являются операторы call-центров и офисные администраторы. Их будут активно вытеснять чат-боты и голосовые помощники. Бизнес быстро переходит на цифровую замену таких работников.
Вторая категория, рискующая попасть под массовое увольнение, — это транспортные логисты. Потребность в них снижается на фоне развития алгоритмов управления цепочками поставок и автоматизированных систем планирования.
Менеджеры по продажам массовых товаров также рискуют остаться без работы в 2025 году. Они становятся всё менее востребованными из-за стремительного роста онлайн-продаж через маркетплейсы и автоматизации процесса закупок.
Следующие кандидаты на массовое сокращение — это представители среднего управленческого персонала. Они становятся лишними на фоне перехода бизнеса на более гибкие и мобильные горизонтальные структуры.
Также рискуют лишиться работы сотрудники печатных изданий и традиционных медиа. Данный рынок будут подталкивать к массовым увольнениям снижение рекламных бюджетов и миграция рекламы в интернет, заключила эксперт.