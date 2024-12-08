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Понтонный мост начали строить в Китае на границе с Хабаровским краем

Он соединит Жаохэ и пункт пропуска Покровка.

Источник: Комсомольская правда

В уезде Жаохэ Китая началась установка понтонного поста до речного пункта пропуска Покровка в Хабаровском крае. Переправа протянется через реку Уссури. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Об этом пишут китайские туристические фирмы в своих социальных сетях. Рабочие сообщают, что река Уссури уже замерзла.

В прошлом году понтонный мост Жаохэ-Покровка заработал 21 декабря. Планируется, что в этом сезоне переправа будет работать до конца марта. Она будет использоваться для перевозки грузов и пассажиров.

Общая длина понтонного моста составляет 460 метров, сообщалось в прошлом году. Для строительства, установки и использования объекта заключалось агентское соглашение между китайской и российской сторонами. Переправа включает в себя 21 понтон, из которых 11 расположены на стороне РФ.