Депутат назвал способ купить квартиру, если ипотека не подходит

Такой альтернативой депутат назвал лизинг — аренда квартиры, которую в течение 10 лет можно выкупить. Часть денег, которые будут внесены за аренду, посчитают платой за жилье. Гаврилов подчеркнул, что это выгоднее ипотеки — при лизинге первый взнос составляет от 10 до 40 процентов ее цены. Ипотека тем временем стала очень дорогой, даже льготные программы становятся более жесткими, и первоначальные взносы выросли до 30−50 процентов.
Кроме того, лизинг будет проще оформить, для него нужно меньше документов. Кроме того, арендные платежи можно вносить по индивидуальному договору нефиксированными суммами. Конечно, не все так безоблачно: проблема в том, что квартира не считается собственностью, пока вся сумма не будет выплачена. Если компания обанкротится за время выплаты денег, жилье могут отобрать.