Депутат назвал способ купить квартиру, если ипотека не подходит

Кроме того, лизинг будет проще оформить, для него нужно меньше документов. Кроме того, арендные платежи можно вносить по индивидуальному договору нефиксированными суммами. Конечно, не все так безоблачно: проблема в том, что квартира не считается собственностью, пока вся сумма не будет выплачена. Если компания обанкротится за время выплаты денег, жилье могут отобрать.