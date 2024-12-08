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Депутат назвал способ купить квартиру, если ипотека не подходит

Глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов напомнил, что существует альтернатива ипотеке, о которой не все знают. Он отметил, что это может стать хорошим способом приобрести жилье, если ипотечный кредит не по средствам, сообщает ИА NEWSDATA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Такой альтернативой депутат назвал лизинг — аренда квартиры, которую в течение 10 лет можно выкупить. Часть денег, которые будут внесены за аренду, посчитают платой за жилье. Гаврилов подчеркнул, что это выгоднее ипотеки — при лизинге первый взнос составляет от 10 до 40 процентов ее цены. Ипотека тем временем стала очень дорогой, даже льготные программы становятся более жесткими, и первоначальные взносы выросли до 30−50 процентов.

Кроме того, лизинг будет проще оформить, для него нужно меньше документов. Кроме того, арендные платежи можно вносить по индивидуальному договору нефиксированными суммами. Конечно, не все так безоблачно: проблема в том, что квартира не считается собственностью, пока вся сумма не будет выплачена. Если компания обанкротится за время выплаты денег, жилье могут отобрать.

недвижимость