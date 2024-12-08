В Петербурге введут штраф за проезд без оплаты по платным дорогам

Депутаты петербургского парламента обсудят введение штрафов для проезда без оплаты по платным дорогам. Как сообщил SPB.KP.RU депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев, введение санкций для нарушителей связано со скорым запуском первого участка новой платной дороги — Широтной магистрали скоростного движения. Она планируется без шлагбаумов с автоматической оплатой.
— Поправки к городскому КоАП предполагают, что штрафы за нарушения для автомобилистов на ЗСД и других платных трассах составят 3−5 тысяч рублей для физических лиц и 10−15 тысяч рублей — для юридических. Взимать их будет комитет по транспорту, — сообщил Цивилев. — Без шлагбаумов, в режиме свободного потока, будет организовано движение по Широтной магистрали скоростого движения (ШМСД), где к сдаче готовится первый участок — Витебская развязка.
В Петербурге уже работает платная дорога — ЗСД, но штрафы были не актуальны, так как пункты оплаты оборудованы шлагбаумами и проехать без оплаты практически невозможно. Планируется, что поправки со штрафами сначала одобрит комиссия ЗакСа по транспорту, затем документ будет вынесен на рассмотрение городского парламента.
Как ранее рассказывал SPB.KP.RU ШМСД — новая платная дрога, которая протянется с запада на восток и позволит без пробок попасть с ЗСД и центра города на восточную окраину и выйти на Мурманское и Колтушское шоссе. Проект предполагает строительство нового моста через Неву.