В Петербурге введут штраф за проезд без оплаты по платным дорогам

— Поправки к городскому КоАП предполагают, что штрафы за нарушения для автомобилистов на ЗСД и других платных трассах составят 3−5 тысяч рублей для физических лиц и 10−15 тысяч рублей — для юридических. Взимать их будет комитет по транспорту, — сообщил Цивилев. — Без шлагбаумов, в режиме свободного потока, будет организовано движение по Широтной магистрали скоростого движения (ШМСД), где к сдаче готовится первый участок — Витебская развязка.