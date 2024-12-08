В Самаре экономист может заработать до 140 тысяч рублей

В Самаре местным жителям рассказали, сколько могут заработать экономисты в логистических компаниях. Горожане смогут узнать о зарплатном максимуме специалистов, об этом сообщили в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
— Зарплатный максимум сотрудников в Москве достигает 220 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 180 тысяч рублей, в Самаре — 140 тысяч рублей, — отметили аналитики.
На самую высокую зарплату могут рассчитывать сотрудники с опытом работы с BI-системами, опытом автоматизации управленческой отчетности, опытом работы в компаниях с развитой филиальной сетью. Чаще всего компании ищут специалистов с высшим образованием.