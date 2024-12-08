В Челябинской области средняя зарплата превысила 70 тысяч рублей

В Челябинской области в текущем году среднемесячная заработная плата превысила 70 тысяч рублей. Это следует из той информации, которую публикует Челябинскстат.
Согласно данным статистики, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Челябинской области в сентябре этого года составила 71 369 рублей.
Добавим, что в январе 2024 года этот показатель составлял 63 557 рублей. Таким образом, по сравнению с началом года средняя зарплата на Южном Урале увеличилась на 12,3%.