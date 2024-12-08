Герман Бакулин: В Казани метро развито слабо, но строить его необходимо

«Метрополитен — это очень дорогостоящая система. В ней много рационального для завтрашнего дня, чтобы снять нагрузку с поверхности земли и убрать какие-то проценты коммуникаций на нижний уровень. Если все те люди, которые сегодня ездят на метро, поднимутся на поверхность, ситуация будет близка к коллапсу. Но есть такой момент, что процесс насыщения метро людьми слабо контролируется, он приводит к тому, что даже питерское метро находится на пределе своей экономической целесообразности. Москва пока держится», — подчеркнул спикер.