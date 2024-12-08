Сенатор Русый: зарплата руководителей в регионах составляет 7−8 тысяч рублей

Сенатор Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству, заявил в эфире телеканала СТВ, что заработная плата руководителей в регионах составляет 7−8 тысяч рублей.
Об этом Русый заявил, отвечая на вопрос, как удержать руководящие кадры в регионах. Впрочем, такие цифры касаются не абсолютно всех руководителей. Вот что сказал сенатор:
— Сегодня заработная плата выстроена так, что руководитель, если есть производство, зарабатывает по 7−8 тысяч. Это уже и есть привлекательность. Плюс обеспечивается жильем, агрогородки созданы, есть условия для жизни.
Также сенатор Михаил Русый назвал три простых совета Лукашенко, которыми пользуется по сей день, и рассказал, как бывшие руководители Беларуси отчитали экс-главу Нацбанка Богданкевича.
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