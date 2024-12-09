Нацбанк ощутимо снизил курс доллара и курс евро на 9 декабря после выходных

Национальным банком изменены курсы валют на 9 декабря 2024 года, понедельник. В частности, после выходных курс доллара и курс евро ощутимо уменьшились, но, напротив, заметно вырос курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 9 декабря, Национальный банк установил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4065 белорусского рубля, 1 евро — 3,6034 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3964 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в пятницу, субботу и воскресенье, 6, 7 и 8 декабря, соответственно, курсы доллара и евро стали заметно ниже, а курс российского рубля, наоборот, увеличился. несколько подрос. Заметнее других валют скорректирован курс американской валюты.
В денежном выражении на 9 декабря, понедельник, валютные курсы скорректированы так: курс 1 доллара США понижен на 0,0730 белрубля, курс 1 евро потерял 0,0596 белрубля, а курс 100 российских рублей поднялся на 0,0497 белрубля.
Ранее Нацбанк озвучил курс евро и курс доллара на 8 декабря.