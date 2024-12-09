Нацбанк ощутимо снизил курс доллара и курс евро на 9 декабря после выходных

В соотношении с курсами валют, действовавшими в пятницу, субботу и воскресенье, 6, 7 и 8 декабря, соответственно, курсы доллара и евро стали заметно ниже, а курс российского рубля, наоборот, увеличился. несколько подрос. Заметнее других валют скорректирован курс американской валюты.