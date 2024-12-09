Что изменится в законе о госрегистрации недвижимости, который затронет всех белорусов

Помимо этого, теперь информацию регистра недвижимости будут дополнять сведениями о наличии земельного спора. Источником информации о земельном споре будут местные исполнительные и распорядительные органы, а также суды, которые рассматривают подобные споры. Такую информацию и данные о расположенных на участке объектах недвижимости регистратор будет сообщать покупателю земельного участка при удостоверении сделки. Это позволит обеспечивать приобретателя полной и объективной информацией о приобретаемых объектах и возможных проблемах, даже если сведения скрыты продавцом. Сведения будут отражены еще и в выписке из регистрационной книги.