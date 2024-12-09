Что изменится в законе о госрегистрации недвижимости, который затронет всех белорусов

В Государственном комитете по имуществу прокомментировали новации закона о государственной регистрации недвижимого имущества в Беларуси, сообщает БелТА.
Ранее мы писали о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил нотариусам выдавать свидетельства госрегистрации недвижимости.
Кроме того, подписанный президентом закон об изменении законов по вопросам госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним предусматривает и иные новации для белорусов.
Регистрация недвижимости, куда обращаться.
В Госкомимущества сообщили, что документ вводит экстерриториальность государственной регистрации. То есть белорусы при оформлении недвижимости смогут обращаться за в любое агентство по госрегистрации независимо от места нахождения имущества.
— Это упросит осуществление административных процедур и сократит временные и финансовые затраты граждан и бизнеса, — отметили в комитете.
Кроме того, теперь появится возможность удостоверять договора с недвижимостью одновременно двумя или более регистраторами в нескольких агентствах по госрегистрации, где одновременно присутствуют стороны договора. До настоящего времени договора удостоверялись тоже без привязки к месту нахождения объекта недвижимости, но сделать это мог только один регистратором в одном месте с одновременным участием всех сторон договора.
Регистр недвижимости Беларусь.
Еще корректировки закона установили автоматическое внесение в регистр недвижимости исправлений, которые связаны с изменением персональных данных или наименований юрлиц, являющихся правообладателями недвижимого имущества. Сейчас такого рода исправления вносят вручную регистратором по заявлению заинтересованного лица за плату.
Еще введено обязательное досудебное обжалование действий или бездействия регистратора в Национальном кадастровом агентстве, исключающее обращение в местное агентство по госрегистрации. И только после этого обращаться будет нужно в суд.
Сделки с недвижимостью, земельный спор, суд.
Также впервые в белорусском законодательстве установили норму, согласно которой последствием признания судом недействительной сделки с недвижимым имуществом будет являться недействительность госрегистрации данной сделки и основанных на ней прав. Это исключит необходимость инициировать судебное разбирательство по отдельным искам о недействительности госрегистрации.
В Беларуси скорректирован закон по госрегистрации недвижимости. Виктор ГИЛИЦКИЙ.
Помимо этого, теперь информацию регистра недвижимости будут дополнять сведениями о наличии земельного спора. Источником информации о земельном споре будут местные исполнительные и распорядительные органы, а также суды, которые рассматривают подобные споры. Такую информацию и данные о расположенных на участке объектах недвижимости регистратор будет сообщать покупателю земельного участка при удостоверении сделки. Это позволит обеспечивать приобретателя полной и объективной информацией о приобретаемых объектах и возможных проблемах, даже если сведения скрыты продавцом. Сведения будут отражены еще и в выписке из регистрационной книги.
Срок государственной регистрации недвижимости в Беларуси.
Законом также устанавливает тот факт, что регистрации недвижимости является обязательной и должна быть осуществлена в определенный срок. Обратиться за регистрацией нужно будет в течение 6 месяцев с даты документа, который является основанием для регистрации. При этом сохранилась возможность установления законодательным актом другого срока — более короткого или, наоборот, длительного.
Еще поменялся порядок взаимодействия нотариусов и регистраторов по вопросам, которые связаны с регистрацией объектов недвижимости. Так, если по итогам нотариальных действий нужно провести госрегистрацию недвижимости или внести исправлений в регистр недвижимости, то нотариус сможет «без дополнительного волеизъявления» клиента направить регистратору электронный нотариальный акт и уведомить о регистрации, внесении исправлений. То есть сейчас это станет обязанностью нотариуса.
Из этого следует другая норматива, которая исключает необходимость самостоятельного обращаться человеку к регистратору после посещения нотариуса. Также это обеспечивает защиту прав собственников недвижимости в связи со своевременной регистрацией. Также этим повышается достоверность регистра недвижимого имущества.
Кроме того, президентом продлена земельная амнистия в Беларуси до 2028 года.