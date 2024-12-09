ЦБ: обновленная банкнота в 1 тыс. рублей появится в РФ к концу 2025 года

Тысячерублевая банкнота с новым дизайном появится в России к концу 2025 года. Подробности сообщил в беседе с газетой «Известия» зампред ЦБ Сергей Белов.
Он обратил внимание, что за обновленную купюру голосуют граждане РФ. Участие приняли почти 300 тысяч человек.
«Предстоит большая и длительная работа, обычно она занимает примерно год. Называть конкретную дату сейчас очень сложно, но, скорее всего, это случится ближе к концу года», — указал Белов.
Сначала специалисты должны подготовить концептуальный дизайн. Далее составляется эскизный проект. После этого идет процесс подготовки к производству. Последним этапом становится изготовление печатного проекта и — печать тиража.
Голосование будет продолжаться до 12 декабря. Итоговый дизайн будет определят совет директоров Банка России.
Ранее сообщалось, что скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор» занимает первое место в онлайн-голосовании. На втором месте находится памятник Салавату Юлаеву, установленный в Уфе.