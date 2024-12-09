Началось возведение понтонной переправы между Хабаровским краем и Жаохэ

В китайском городе Жаохэ начали устанавливать понтонный мост через реку Уссури до речного пункта пропуска Покровка Бикинского района. Таким образом, через несколько недель возобновится грузопассажирское сообщение, закрытое 11 ноября в связи с началом ледостава, передает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на портал biang.ru.
Наведение переправы занимает около двух недель. В прошлом году понтонный мост Покровка — Жаохэ заработал 21 декабря. Переправа будет функционировать ориентировочно до конца марта в зависимости от погодных условий.
Напомним, в этом году пассажиропоток между Жаохэ и Хабаровским краем превысил 15 тыс человек, в многом это связано с тем, что туристические путевки для россиян в этот город стоят дешевле, чем в Фуюань.