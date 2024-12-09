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Челябинская область вошла в двадцатку регионов по способности накопить на ипотеку

Составлен всероссийский рейтинг регионов по сроку накопления на первоначальный взнос по ипотеке.

Рейтинг собран аналитиками РИА «Новости» и ориентируется на условия 2024 года. За основу бралась семья с одним ребенком, которая желает купить типовую квартиру площадью 60 квадратных метров.

Челябинская область заняла в списке 19 место. На накопление первоначального взноса по ипотеке у южноуральской семьи уйдет чуть более трех лет (3 года и один месяц). Сумма, которую им предстоит накопить на первый взнос, равна 1,35 млн рублей.

Как подсчитал телеграм-канал Глав. Индекс, в Уральском Федеральном округе Челябинская область по сроку накопления на первоначальный взнос по ипотеке занимает 3 место, пропустив вперед только лидеров всероссийского списка — Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа.

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