Челябинская область вошла в двадцатку регионов по способности накопить на ипотеку

Рейтинг собран аналитиками РИА «Новости» и ориентируется на условия 2024 года. За основу бралась семья с одним ребенком, которая желает купить типовую квартиру площадью 60 квадратных метров.
Челябинская область заняла в списке 19 место. На накопление первоначального взноса по ипотеке у южноуральской семьи уйдет чуть более трех лет (3 года и один месяц). Сумма, которую им предстоит накопить на первый взнос, равна 1,35 млн рублей.
Как подсчитал телеграм-канал Глав. Индекс, в Уральском Федеральном округе Челябинская область по сроку накопления на первоначальный взнос по ипотеке занимает 3 место, пропустив вперед только лидеров всероссийского списка — Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа.