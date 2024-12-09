Челябинская область вошла в двадцатку регионов по способности накопить на ипотеку

Челябинская область заняла в списке 19 место. На накопление первоначального взноса по ипотеке у южноуральской семьи уйдет чуть более трех лет (3 года и один месяц). Сумма, которую им предстоит накопить на первый взнос, равна 1,35 млн рублей.