Как наполнились водохранилища в Крыму за ноябрь

«Фактическое наполнение водохранилищ естественного стока составило порядка 113 миллионов кубометров. И если раньше мы наблюдали, что месячные объемы уменьшались на 10−15 миллионов “кубов”, то за ноябрь объемы уменьшились всего лишь на 4 миллиона. Это говорит о том, что забор был, но приток положительный, и динамика стала улучшаться».
Для сравнения он привел показатели прошлых четырех лет по итогам ноября.
«В 2023 году наполнение составило 194 миллиона кубометров, в 2022-м это было 167 миллионов, в 2021 — 116 и в 2020-м, маловодном, 39 миллионов кубометров», — рассказал эксперт.
Говоря об экстремальных значениях за весь период наблюдений, Николенко отметил, что максимальное наполнение крымских водохранилищ фиксировалось в 1997 году. Тогда из притоков они набрали 220 миллионов «кубов» воды, наполнившись на 87%. Минимальное же значение — 21 миллион кубических метров, или 8% от общего объема — наблюдалось в 1993-м.
«А средний показатель за октябрь и ноябрь — это около 126−127 миллионов, то есть 50%. Сейчас у нас объем чуть меньше, чем среднее многолетнее значение. Это говорит о том, что мы от многоводного периода постепенно переходим к маловодному. Ближайший год-два будут такие переходы», — добавил Николенко.
Он уточнил, что суммарный объем водохранилищ естественного стока, которые питают Симферополь, за ноябрь уменьшился на 2 миллиона кубометров. Объем севастопольских сократился на 3 миллиона «кубов», а ялтинских на 1 миллион. И только в Изобильненском водохранилище объем остался прежним, то есть приток был равен забору, пояснил Николенко.
Дополняя коллегу, директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский отметил, что данные с наполнением водохранилищ, обеспечивающих водоснабжение столицы Крыма, разнятся.
Так, в Симферопольское водохранилище за ноябрь поступил почти миллион кубометров воды, то есть приток по сравнению с октябрем вырос в 2 раза, и теперь объем наполнения 64%, сказал Копачевский.
В Аянское водохранилище вода также начала поступать более обильно, объем наполнения поднялся с минимальных отметок, и сегодня там уже 950 тысяч кубов, добавил он.
А вот в Партизанское водохранилище вода по-прежнему не поступает, заметил специалист. В сентябре приток здесь был 7 тысяч «кубов», а в октябре и в ноябре уже нулевой. По словам эксперта, такая ситуация не является аномальной: в более засушливые годы действительно бывает так, что в это водохранилище вода практически не приходит.
Тем не менее можно предположить, что изменение или характера, или места выпадения осадков в Крыму также на это повлияло, заметил Копачевский. Поскольку в засушливый 2021-й год в Партизанское водохранилище вода как раз поступала и объемы там были больше, а вот показатели в Симферопольском и Аянском, наоборот, стремились к нулевым отметкам, привел пример эксперт.
Также он сообщил о позитивной динамике в Белогорском водохранилище.
«Белогорское водохранилище за ноябрь наполнилось на 1,8 млн кубов. То есть начало восполняться более обильно, и это радует, поскольку оно питает Феодосийско-Судакский регион, опасения в части питания которого снимаются», — заключил Копачевский.