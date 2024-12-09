Как наполнились водохранилища в Крыму за ноябрь

А вот в Партизанское водохранилище вода по-прежнему не поступает, заметил специалист. В сентябре приток здесь был 7 тысяч «кубов», а в октябре и в ноябре уже нулевой. По словам эксперта, такая ситуация не является аномальной: в более засушливые годы действительно бывает так, что в это водохранилище вода практически не приходит.