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В Пермском крае завершилась реконструкция еще одного моста

Мост через Чусовую готов к эксплуатации.

Источник: Минтранс Пермского края

В Пермском крае на трассе «Кунгур-Соликамск» завершен ремонт моста через реку Чусовую. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Пермского края.

В ходе реконструкции на мосту заменили деформационные швы, обновили опоры моста, отремонтировали пролетные строения, уложили асфальт на дороге и тротуаре, заменили лестничные сходы, укрепили конусы, установили водоотводные трубы и барьерные ограждения и установили светодиодные светильники и архитектурную подсветку моста.

Объект уже готов к эксплуатации.