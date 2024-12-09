В Пермском крае завершилась реконструкция еще одного моста

В ходе реконструкции на мосту заменили деформационные швы, обновили опоры моста, отремонтировали пролетные строения, уложили асфальт на дороге и тротуаре, заменили лестничные сходы, укрепили конусы, установили водоотводные трубы и барьерные ограждения и установили светодиодные светильники и архитектурную подсветку моста.