6 миллионов казахстанцев предпочли отечественные курорты зарубежным

В подтверждение они привели данные, согласно которым за 9 месяцев 2024 года количество внутренних туристов увеличилось на 562 тысячи, достигнув отметки 6 миллионов человек.
При этом, приток иностранных посетителей составил 11,5 миллионов человек, что почти вдвое больше показателей аналогичного периода 2023 года.
Экономические показатели тоже хорошие, рассказали в правительстве. Совокупный доход объектов размещения вырос на 27%, составив 224 миллиарда тенге (435,2 миллиона долларов).
Инвестиции в туристическую отрасль за 10 месяцев увеличились на 33,6%, составив 668,1 миллиарда тенге (1,2 миллиарда долларов).
Расширили и господдержку отрасли, объем одобренных заявок увеличился в три раза. До конца года планируется завершение 119 инвестиционных проектов общей стоимостью 120,4 миллиарда тенге (233,9 миллиона долларов), что создаст 1 319 рабочих мест.
Отдельное внимание уделяет правительство агротуризму, который обеспечит дополнительную занятость для 10 тысяч сельских жителей через создание глемпингов и гостевых домов.