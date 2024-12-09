«ОЭЗ Пермь» получило лицензию на добычу пресной воды для резидентов

Как свидетельствуют данные, внесенные в «СПАРК-Интерфакс», срок действия документа продлится до декабря 2053 года. Как пояснил «Ъ-Прикамье» источник, знакомый с ситуацией, лицензия была выдана «на скважины с водой для снабжения резидентов экономической зоны».
Согласно реестру Российского федерального геологического фонда, ОЭЗ «Пермь» располагает одной лицензией для геологического изучения участка недр в целях поисков и оценки подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового. Территория находится в Гамовском сельском поселении. Земля не относится к участкам недр федерального или местного значения.
ОЭЗ была создана постановлением правительства РФ летом 2022 года на территории краевого центра и Пермского муниципального округа. Основная площадка особой зоны расположена на территории промышленного узла «Осенцы». Резиденты ОЭЗ смогут получить льготы в виде пониженной ставки по налогу на прибыль (0% в течение первых пяти налоговых периодов, 5% с пятого по десятый и 13,5% по истечении десяти периодов). Предполагается также их освобождение от части транспортного налога. Первыми резидентами ОЭЗ также стали «ОДК — Пермские моторы», компания «Форпласт», «Пермская судоверфь» и компания по производству пластмассовых изделий «Стелла групп».
В проекте бюджета Прикамья на ближайшую трехлетку на создание ОЭЗ заложено 4,9 млрд руб.