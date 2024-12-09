В Челябинской области чиновники заселили малоимущую женщину с ребенком в бывшую конюшню

«Надежда Григорьевна спала в другой комнате, это ее и спасло. Пенсионерка с трудом выползла из-под руин и бросилась в соседнее жилье, куда четырьмя годами ранее по договору соцнайма въехала ее дочь с несовершеннолетним на тот момент сыном. Здание 30-х годов буквально трещит по швам. Здесь вообще никто не должен проживать: аварийные помещения — это бывшие конюшни и сельхозгаражи. Сейчас они, судя по реестру объектов жилищного фонда, даже не на балансе у администрации. Однако это не помешало чиновникам в 2020 году заселить сюда мать с ребенком, которые попросили о помощи как малоимущие», — говорится в комментарии.