В Челябинской области чиновники заселили малоимущую женщину с ребенком в бывшую конюшню

Народный фронт сообщает, что на днях в здании рухнул потолок и едва не убил 72-летнюю жительницу.
Все произошло в деревне Фроловка (Красноармейский район). Активисты общественной организации утверждают, что потолок обрушился ночью.
«Надежда Григорьевна спала в другой комнате, это ее и спасло. Пенсионерка с трудом выползла из-под руин и бросилась в соседнее жилье, куда четырьмя годами ранее по договору соцнайма въехала ее дочь с несовершеннолетним на тот момент сыном. Здание 30-х годов буквально трещит по швам. Здесь вообще никто не должен проживать: аварийные помещения — это бывшие конюшни и сельхозгаражи. Сейчас они, судя по реестру объектов жилищного фонда, даже не на балансе у администрации. Однако это не помешало чиновникам в 2020 году заселить сюда мать с ребенком, которые попросили о помощи как малоимущие», — говорится в комментарии.
По словам главы Березовского сельского поселения Игната Третьякова, в деревне маневренного фонда нет.
Всего в бывшей конюшне восемь «квартир», две семьи живут постоянно. Народный фронт обратился к губернатору Челябинской области, Следственный комитет и прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.