В Перми к лету следующего года восстановят здание «Гостиница Центральная»

В Перми собственник памятника архитектуры «Гостиница Центральная» на улице Сибирская, 9 должен отреставрировать здание. Об этом со ссылкой на краевую госинспекцию по охране объектов культурного наследия пишет «Ъ-Прикамье».
По информации издания, работы в здании требуется провести не позднее 1 июня 2025 года.
Напомним, гостиницей владеют предприниматель из Бангладеш Сайед Камруззаман и пермская компания «Магистраль-Сервис».
Гостиница «Центральная» была построена в 1930—1933 годах по проекту пермского архитектора Федора Ефимовича Морогова. Здание выполнено в стиле конструктивизм. До начала 50-х годов 20-ти метровое здание гостиницы «Центральная» было самым высоким зданием города.