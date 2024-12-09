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В Перми к лету следующего года восстановят здание «Гостиница Центральная»

Работы в здании требуется провести не позднее 1 июня 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Перми собственник памятника архитектуры «Гостиница Центральная» на улице Сибирская, 9 должен отреставрировать здание. Об этом со ссылкой на краевую госинспекцию по охране объектов культурного наследия пишет «Ъ-Прикамье».

По информации издания, работы в здании требуется провести не позднее 1 июня 2025 года.

Напомним, гостиницей владеют предприниматель из Бангладеш Сайед Камруззаман и пермская компания «Магистраль-Сервис».

Гостиница «Центральная» была построена в 1930—1933 годах по проекту пермского архитектора Федора Ефимовича Морогова. Здание выполнено в стиле конструктивизм. До начала 50-х годов 20-ти метровое здание гостиницы «Центральная» было самым высоким зданием города.

архитектура