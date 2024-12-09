На территории «Красноярского хлеба» планируется жилая и коммерческая застройка

Как выяснили журналисты NGS24, покупателями недвижимости стали те же предприниматели, которые ранее приобрели хлебозавод на Красноярском рабочем.
В мае 2024 года был размежеван новый участок площадью почти 24,4 тысячи квадратных метров, расположенный между оптовой базой и путепроводом, который соединяет Октябрьский и Железнодорожный районы Красноярска.
Для данного земельного участка предусмотрены несколько назначений, включая многоэтажную жилую застройку, предоставление коммунальных услуг, объекты торговли и бытового обслуживания.
В марте 2022 года территорию обанкротившегося «Красноярского хлеба» вместе с его зданиями и оборудованием приобрела индивидуальный предприниматель Елена Хамидуллина из Новосибирска за 131,8 миллиона рублей.
В департаменте градостроительства сообщили, что собственники участка уже обратились за градостроительным планом. Этот документ необходим для разработки проекта строительства или реконструкции объектов, а также для получения разрешения на строительство и ввода объекта в эксплуатацию.
Ранее рассказывали, что в Красноярске началось строительство новой спортплощадки за 8 млн рублей.