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На территории «Красноярского хлеба» планируется жилая и коммерческая застройка

Согласно информации из публичной кадастровой карты, территория бывшего хлебозавода «Красноярский хлеб» на улице Калинина готовится к многоэтажной жилой и деловой застройке.

Источник: Reuters

Как выяснили журналисты NGS24, покупателями недвижимости стали те же предприниматели, которые ранее приобрели хлебозавод на Красноярском рабочем.

В мае 2024 года был размежеван новый участок площадью почти 24,4 тысячи квадратных метров, расположенный между оптовой базой и путепроводом, который соединяет Октябрьский и Железнодорожный районы Красноярска.

Для данного земельного участка предусмотрены несколько назначений, включая многоэтажную жилую застройку, предоставление коммунальных услуг, объекты торговли и бытового обслуживания.

В марте 2022 года территорию обанкротившегося «Красноярского хлеба» вместе с его зданиями и оборудованием приобрела индивидуальный предприниматель Елена Хамидуллина из Новосибирска за 131,8 миллиона рублей.

В департаменте градостроительства сообщили, что собственники участка уже обратились за градостроительным планом. Этот документ необходим для разработки проекта строительства или реконструкции объектов, а также для получения разрешения на строительство и ввода объекта в эксплуатацию.

Ранее рассказывали, что в Красноярске началось строительство новой спортплощадки за 8 млн рублей.

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