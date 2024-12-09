Скоростная магистраль от Крыма до Питера: в Госдуме оценили строительство

«Я ехал на поезде в Крым и наблюдал, какая колоссальная работа ведется в Краснодарском крае. Где-то от станицы Динская до Тамани завершается строительство трассы, которая соединит “Тавриду” с трассой “Дон”».
Он напомнил, что это будет современная четырехполосная дорога без светофоров, которая, как заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин, планируется к запуску в конце 2024 года.
«Только представьте себе: от Симферополя по “Тавриде”, трассам “Дон” и “Нева” можно будет доехать без светофоров до Санкт-Петербурга. Это все делается для россиян, для крымчан», — сказал парламентарий.
Ранее глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Анатолий Цуркин рассказал о своих впечатлениях от увиденного на участке по строительству трассы Р-280 «Новороссия» от Джанкоя до Симферополя и предположил, в какие сроки работы здесь могут быть завершены.