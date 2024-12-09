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С 15 декабря самарские электрички будут следовать по новому графику

В Самарской пассажирской пригородной компании рассказали, что в воскресенье, 15 декабря, в Самарской области будет введен новый график движения пригородных поездов.

Источник: РИА "Новости"

С новым расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на сайте АО «Самарская ППК» в разделе «плакатное расписание», на информационных стендах билетных касс по справочному телефону +7−927−745−745−7 (пн-чт с 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00).

Новый график введут по следующим маршрутам: Самара — Похвистнево и Похвистнево — Самара, Самара — Сызрань и Сызрань — Самара, Самара — Жигулевское Море — Жигулевск — Тольятти (и в обратную сторону), Самара — Бузулук, Сызрань — Рачейка — Инза, Сызрань — Репьевка — Кузнецк, Похвистнево — Абдулино — Похвистнево.