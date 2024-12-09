С 15 декабря самарские электрички будут следовать по новому графику

С новым расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на сайте АО «Самарская ППК» в разделе «плакатное расписание», на информационных стендах билетных касс по справочному телефону +7−927−745−745−7 (пн-чт с 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00).