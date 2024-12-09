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Работа в НСО в ноябре 2024 года: работодатели разместили 36,1 тысячи вакансий

Аналитики назвали самые востребованные вакансии ноября.

Источник: Freepik

По данным онлайн-ресурса по поиску работы и сотрудников hh.ru, в Новосибирской области наблюдается высокий спрос на специалистов из различных сфер. В ноябре работодатели разместили 36,1 тысячи вакансий.

Наибольшим спросом в регионе пользуются специалисты из следующих отраслей:

* Рабочий персонал (23%).

* Продажи, обслуживание клиентов (20%).

* Производство, сервисное обслуживание (16%).

* Транспорт, логистика, перевозки (16%).

* Строительство, недвижимость (14%).

* Домашний, обслуживающий персонал (12%).

* Розничная торговля (10%).

* Административный персонал (6%).

* Информационные технологии (6%).

* Медицина, фармацевтика (6%).

По сравнению с ноябрем 2023 года наиболее заметный рост спроса наблюдается на специалистов по страхованию (+74%), административному персоналу (+14%), домашнему и обслуживающему персоналу (+13%), а также на кадры из сфер туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (+13%) и высшего и среднего менеджмента (+9%).

В то же время уменьшилось количество вакансий для специалистов из сфер HR (-27%), закупок (-14%), сельского хозяйства (-13%), маркетинга, рекламы, PR (-12%), информационных технологий (-11%) и науки, образования (-10%).

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что НГУ признан одним из 10 лучших вузов России для иностранных студентов в 2025 году.

занятость