Работа в НСО в ноябре 2024 года: работодатели разместили 36,1 тысячи вакансий

По сравнению с ноябрем 2023 года наиболее заметный рост спроса наблюдается на специалистов по страхованию (+74%), административному персоналу (+14%), домашнему и обслуживающему персоналу (+13%), а также на кадры из сфер туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (+13%) и высшего и среднего менеджмента (+9%).