Работа в НСО в ноябре 2024 года: работодатели разместили 36,1 тысячи вакансий

По данным онлайн-ресурса по поиску работы и сотрудников hh.ru, в Новосибирской области наблюдается высокий спрос на специалистов из различных сфер. В ноябре работодатели разместили 36,1 тысячи вакансий.
Наибольшим спросом в регионе пользуются специалисты из следующих отраслей:
* Рабочий персонал (23%).
* Продажи, обслуживание клиентов (20%).
* Производство, сервисное обслуживание (16%).
* Транспорт, логистика, перевозки (16%).
* Строительство, недвижимость (14%).
* Домашний, обслуживающий персонал (12%).
* Розничная торговля (10%).
* Административный персонал (6%).
* Информационные технологии (6%).
* Медицина, фармацевтика (6%).
По сравнению с ноябрем 2023 года наиболее заметный рост спроса наблюдается на специалистов по страхованию (+74%), административному персоналу (+14%), домашнему и обслуживающему персоналу (+13%), а также на кадры из сфер туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (+13%) и высшего и среднего менеджмента (+9%).
В то же время уменьшилось количество вакансий для специалистов из сфер HR (-27%), закупок (-14%), сельского хозяйства (-13%), маркетинга, рекламы, PR (-12%), информационных технологий (-11%) и науки, образования (-10%).
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что НГУ признан одним из 10 лучших вузов России для иностранных студентов в 2025 году.