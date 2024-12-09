В Кольцово в полтора раза увеличился пассажиропоток

В аэропорту Кольцово в полтора раза увеличился пассажиропоток. С начала 2024 года более 1,7 миллионов пассажиров с 17 тоннами багажа прошли таможенный контроль. Об этом сообщили в Уральском таможенном управлении.
В прошлом году за 10 месяцев таможенный контроль прошли только 1,1 миллиона пассажиров и 12 тонными багажа. Самыми популярными направлениям в 2024 году стали Турция, Египет и ОАЭ. Помимо этого, появились рейсы в Китай и Камбоджу.
— С увеличением числа туристов кольцовские таможенники фиксируют и рост выявленных правонарушений. Чаще всего пассажиры международных рейсов не декларировали содержимое багажа (381 дело об АП), нарушали запреты и ограничения на перемещение товаров (362 дела об АП) и забывали декларировать наличные (354 дела об АП), — рассказали в УТУ.
Таможенники готовы помочь пассажирам с вопросами о том, какой коридор выбрать и как заполнить декларацию. Инспектор может разъяснить какие именно товары подлежат декларации.