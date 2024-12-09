В Кольцово в полтора раза увеличился пассажиропоток

— С увеличением числа туристов кольцовские таможенники фиксируют и рост выявленных правонарушений. Чаще всего пассажиры международных рейсов не декларировали содержимое багажа (381 дело об АП), нарушали запреты и ограничения на перемещение товаров (362 дела об АП) и забывали декларировать наличные (354 дела об АП), — рассказали в УТУ.