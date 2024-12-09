Чиновники незаконно отдали коммерсантам 2 га Волго-Ахтубинской поймы

Как сообщили V102.RU в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, фирма получила землю в рамках выполнения мероприятий в сфере развития туризма. Однако коммерсанты возвели на лесном участке беседки, хозпостройки, установили ограждение и нарушили тем самым режим особо охраняемой природной территории.
Решением Арбитражного суда Волгоградской области требования прокуратуры о признании договора недействительным удовлетворены в полном объеме. Кроме того, на ответчика возложена обязанность привести лесной участок, входящий в состав природного парка, в первоначальное состояние и снести незаконные постройки.