Чиновники незаконно отдали коммерсантам 2 га Волго-Ахтубинской поймы

Как сообщили V102.RU в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, фирма получила землю в рамках выполнения мероприятий в сфере развития туризма. Однако коммерсанты возвели на лесном участке беседки, хозпостройки, установили ограждение и нарушили тем самым режим особо охраняемой природной территории.