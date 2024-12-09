Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чиновники незаконно отдали коммерсантам 2 га Волго-Ахтубинской поймы

В Волгограде суд признал незаконным договор, заключенный между ГБУ «Природный парк “Волго-Ахтубинская пойма” и коммерческой организацией, которой были переданы 2 га земель лесного фонда Сахарного участкового лесничества.

Как сообщили V102.RU в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, фирма получила землю в рамках выполнения мероприятий в сфере развития туризма. Однако коммерсанты возвели на лесном участке беседки, хозпостройки, установили ограждение и нарушили тем самым режим особо охраняемой природной территории.

Решением Арбитражного суда Волгоградской области требования прокуратуры о признании договора недействительным удовлетворены в полном объеме. Кроме того, на ответчика возложена обязанность привести лесной участок, входящий в состав природного парка, в первоначальное состояние и снести незаконные постройки.