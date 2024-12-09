Чаще всего из Екатеринбурга летают в Турцию, ОАЭ и Египет

По данным УТУ, с начала 2024 года более 1,7 млн пассажиров с 17 тысячами тоннами багажа прошли таможенный контроль в аэропорту Екатеринбурга. За 10 месяцев прошлого года его прошли более 1,1 млн пассажиров с 12 тысячами тоннами багажа. Самыми массовыми стали рейсы в Турцию, Египет и ОАЭ.