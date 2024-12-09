В Ростове обрушилась часть аварийного дома на Нариманова

Днем 8 декабря на Нариманова, 72/3 часть с дома с первого по пятого этажа рухнула.
Дом на Нариманова начал разрушаться в январе 2024 года, жильцы увидели трещину и стали эвакуироваться. На следующее утро весь подъезд рухнул. Сначала власти не разрешили заходить в квартиры, затем волонтерам все же разрешили забрать оставшихся запертыми животных.
Затем жильцы дома несколько раз брали его штурмом, чтобы забрать из бывшего жилища личные вещи.
В итоге дом оцепили, двери заварили.
Пятиэтажку планировали демонтировать летом, однако оставили в качестве вещественного доказательства.
За халатность, из-за которого дом начал обрушаться, будут судить экс-главу Ворошиловского района Виктора Бережного.