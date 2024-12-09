Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове обрушилась часть аварийного дома на Нариманова

В Ростове снова начал рушиться дом на Нариманова, 72/3. Об этом сообщает 161.ru.

Днем 8 декабря на Нариманова, 72/3 часть с дома с первого по пятого этажа рухнула.

Дом на Нариманова начал разрушаться в январе 2024 года, жильцы увидели трещину и стали эвакуироваться. На следующее утро весь подъезд рухнул. Сначала власти не разрешили заходить в квартиры, затем волонтерам все же разрешили забрать оставшихся запертыми животных.

Затем жильцы дома несколько раз брали его штурмом, чтобы забрать из бывшего жилища личные вещи.

В итоге дом оцепили, двери заварили.

Пятиэтажку планировали демонтировать летом, однако оставили в качестве вещественного доказательства.

За халатность, из-за которого дом начал обрушаться, будут судить экс-главу Ворошиловского района Виктора Бережного.

недвижимость