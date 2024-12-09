В Ростове обрушилась часть аварийного дома на Нариманова

Дом на Нариманова начал разрушаться в январе 2024 года, жильцы увидели трещину и стали эвакуироваться. На следующее утро весь подъезд рухнул. Сначала власти не разрешили заходить в квартиры, затем волонтерам все же разрешили забрать оставшихся запертыми животных.