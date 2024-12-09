В оттенках зеленого: 18 столичных домов обрели новый облик

Специалисты расчистили и промыли фасад, облицованный мелкоразмерной плиткой, и отремонтировали межпанельные швы. На новые кронштейны и направляющие установили утеплитель из минеральной ваты, а сверху на фасад поместили фиброцементные плиты. Кроме того, обновили экраны на лоджиях, установили корзины для кондиционеров, привели в порядок входы и две пожарные лестницы, заменили окна в местах общего пользования и отливы. Цоколь утеплили и облицевали плиткой, откосы и отмостку отремонтировали.