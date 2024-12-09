В оттенках зеленого: 18 столичных домов обрели новый облик

Фасады столичных домов имеют самые разнообразные оттенки. На московских улицах встречаются здания зеленого цвета начала прошлого века и советского периода. В уходящем году в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда в оттенки зеленого покрасили фасады 18 столичных домов, рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.
Дом на Мартеновской улице
Шестнадцатиэтажное здание по адресу: Мартеновская улица, дом 41 построили в 1977 году по проекту типовой серии. Его фасады имеют сложную форму, декоративные элементы отсутствуют.
Дом обновили при помощи фиброцементных навесных панелей с утеплителем. Эта технология энергоэффективна и позволяет выбрать оригинальное цветовое решение. В данном случае здание приобрело оттенки «бледно-зеленый», «серое окно» и «сигнальный белый».
Специалисты расчистили и промыли фасад, облицованный мелкоразмерной плиткой, и отремонтировали межпанельные швы. На новые кронштейны и направляющие установили утеплитель из минеральной ваты, а сверху на фасад поместили фиброцементные плиты. Кроме того, обновили экраны на лоджиях, установили корзины для кондиционеров, привели в порядок входы и две пожарные лестницы, заменили окна в местах общего пользования и отливы. Цоколь утеплили и облицевали плиткой, откосы и отмостку отремонтировали.
Доходный дом Абамелек-Лазаревой в Армянском переулке
Дом 7 в Армянском переулке, известный как доходный дом Абамелек-Лазаревой считается архитектурным шедевром начала XX века. В рамках программы капитального ремонта его фасад обновили и покрасили в исторический мягкий оттенок «зеленый туман». Декоративные элементы и венчающий карниз с дентикулами приобрели оттенок «зимний белый».
Пятиэтажный многоквартирный жилой дом был построен в 1900 году по проекту архитектора Александра Иванова в стиле неоклассицизма. Главный фасад симметричен и выделен эркерами с арочными окнами, ионическими пилястрами, лучковыми фронтонами, замковыми камнями с лепниной, лепным декором, наличниками и филенками.
Здание богато декоративными элементами: помимо ионических капителей на пилястрах при эркерах, есть капители коринфского ордера на каннелированных колоннах в центральной части фасада. Для того чтобы сохранить его первозданную красоту, специалисты Фонда капитального ремонта города Москвы разработали уникальный проект проведения работ. Все материалы и технологии подобрали, исходя из особенностей здания.
Специалисты расчистили и промыли открытые поверхности фасада, а места намокания обработали антигрибковым составом. Все многочисленные архитектурные элементы, такие как сандрики, замковые камни и капители, тщательно восстановили и привели в первоначальный вид. После этого фасад оштукатурили и окрасили. На доме заменили отливы, отремонтировали откосы и установили систему водостока.
Дом в проезде Карамзина
Стены ниш дома 5 в проезде Карамзина покрасили в оттенок «зеленая акварель», а остальной фасад — в «сигнальный белый».
Шестнадцатиэтажное жилое здание построили в 1980 году по проекту типовой серии. Отличительной чертой таких домов являются балконы, расположенные со смещением относительно окна. Это позволяет полностью сохранить естественное освещение комнат.
Специалисты тщательно расчистили открытые плоскости и межпанельные швы. Стеновые панели обработали в местах намокания антисептическими растворами, а межпанельные швы заполнили современным материалом из вспененного полиэтилена. Затем полости закрыли двухкомпонентным герметиком, тем самым обеспечив надежную защиту дома от сырости и холода, а также нанесли финишный окрасочный слой. В доме установили современные окна в местах общего пользования и привели в порядок балконы: обновили экраны и пол, отремонтировали цоколь, заменили рулонное покрытие козырьков входов. Кроме того, обновили магистрали холодного водоснабжения.