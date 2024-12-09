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Мэрия Челябинска заберет участки у застройщиков, которые медлят с реновацией

Глава Челябинска Лошкин обвинил подрядчиков КРТ в проблемах с расселением ветхих домов.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Челябинска будет расторгать договоры комплексного развития территорий с застройщиками, которые длительное время не приступают к работам на отданных под реновацию территориях.

Внимание мэра Алексея Лошкина привлек участок КРТ на улице Уральской, где находятся пять аварийных домов. Договор с застройщиком заключили еще в 2022 году, но работы до сих пор и не начались.

Аналогичная ситуация в Металлургическом районе. Специализированный застройщик «ИКАР» обещал взяться за реновацию еще пять лет назад, но работы не начались из-за проблем с согласованиями.

— Что за подход такой, непонятно, — возмутился мэр Алексей Лошкин. — Пять аварийных домов на территории, люди живут в этих условиях. Мы рассчитываем за счет КРТ, в том числе, решать проблему ветхого жилья, а получается, что ее не решаем, потому что вот такое отношение подрядной организации.

Глава города поручил на будущее проработать механизмы одностороннего расторжения договоров с излишне неторопливыми подрядчиками. Он также потребовал от вице-мэра по правовым и имущественным вопросам Александра Ермолаева полного доклада по проблемным договорам КРТ в Челябинске.

экономика
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