Мэрия Челябинска заберет участки у застройщиков, которые медлят с реновацией

— Что за подход такой, непонятно, — возмутился мэр Алексей Лошкин. — Пять аварийных домов на территории, люди живут в этих условиях. Мы рассчитываем за счет КРТ, в том числе, решать проблему ветхого жилья, а получается, что ее не решаем, потому что вот такое отношение подрядной организации.