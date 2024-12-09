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Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 9 декабря

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 9 декабря 2024 года (на 11:00 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 514,65 тенге, евро — 544,6 тенге, рубля — 5,17 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах — 511 тенге, продажи — 521 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах — 537 тенге, продажи — 547 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах — 5,12 тенге, продажи — 5,22 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах — 512,35 тенге, продажи — 516,56 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах — 538,35 тенге, продажи — 546,25 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах — 5,07 тенге, продажи — 5,18 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах — 513 тенге, продажи — 515 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах — 538 тенге, продажи — 542 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах — 5,12 тенге, продажи — 5,17 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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