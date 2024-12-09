В Перми ожидается снижение ввода многоквартирного жилья

Пермь вошла в число девяти городов-миллионников РФ, в которых ожидается падение ввода жилья. Наиболее выраженное снижение произойдет в Нижнем Новгороде — на 29% год к году (до 380 тыс. кв. м), в Челябинске — на 27% (до 250 тыс. кв. м), Уфе — на 21% (до 610 тыс. кв. м). Сокращения ввода на 4% (до 3 млн кв. м) аналитики также ждут в Санкт-Петербурге.
Из 16 городов-миллионников РФ вырастет ввод жилья в Москве — на 11% (до 6,6 млн кв. м), Омске, Самаре, Казани, Волгограде, Новосибирске.
Эксперты «Ъ» связывают снижение сдачи МКД с тем, что на рынок новостроек оказывает выраженный негативный эффект высокая стоимость кредитования, которая делает рыночную ипотеку практически недоступной для населения. Это приводит к падению спроса.