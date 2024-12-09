В Перми ожидается снижение ввода многоквартирного жилья

Пермь вошла в число девяти городов-миллионников РФ, в которых ожидается падение ввода жилья. Наиболее выраженное снижение произойдет в Нижнем Новгороде — на 29% год к году (до 380 тыс. кв. м), в Челябинске — на 27% (до 250 тыс. кв. м), Уфе — на 21% (до 610 тыс. кв. м). Сокращения ввода на 4% (до 3 млн кв. м) аналитики также ждут в Санкт-Петербурге.