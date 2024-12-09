Аналитики ЕАБР назвали причину снижения золотовалютных резервов в Беларуси

По данным аналитиков, резервы в иностранной валюте увеличились на 23,2 миллиона долларов. Также говорится, что с начала 2024 года ЗВР выросли на 667,4 миллиона долларов, в том числе и за счет золота — на 1012,6 миллиона долларов.