Аналитики ЕАБР назвали причину снижения золотовалютных резервов в Беларуси. Это следует из еженедельного макрообзора Евразийского банка развития.
В сообщении сказано, что в Беларуси золотовалютные резервы снизились на 139,1 миллиона долларов за ноябрь 2024 года, составив на 1 декабря 8794,9 миллиона долларов. Специалисты обращают внимание на то, что ключевым фактором указанного послужило уменьшение стоимости золота (указывается 150,5 миллиона долларов) по причине снижения цен на 3% в ноябре.
По данным аналитиков, резервы в иностранной валюте увеличились на 23,2 миллиона долларов. Также говорится, что с начала 2024 года ЗВР выросли на 667,4 миллиона долларов, в том числе и за счет золота — на 1012,6 миллиона долларов.
Кстати, Нацбанк ощутимо снизил курс доллара и курс евро на 9 декабря после выходных.
Тем временем белорусы за месяц продали валюты почти на миллиард долларов.
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