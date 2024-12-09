Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитики ЕАБР назвали причину снижения золотовалютных резервов в Беларуси

ЕАБР сказал, чем обусловлено снижение ЗВР в Беларуси в ноябре 2024.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики ЕАБР назвали причину снижения золотовалютных резервов в Беларуси. Это следует из еженедельного макрообзора Евразийского банка развития.

В сообщении сказано, что в Беларуси золотовалютные резервы снизились на 139,1 миллиона долларов за ноябрь 2024 года, составив на 1 декабря 8794,9 миллиона долларов. Специалисты обращают внимание на то, что ключевым фактором указанного послужило уменьшение стоимости золота (указывается 150,5 миллиона долларов) по причине снижения цен на 3% в ноябре.

По данным аналитиков, резервы в иностранной валюте увеличились на 23,2 миллиона долларов. Также говорится, что с начала 2024 года ЗВР выросли на 667,4 миллиона долларов, в том числе и за счет золота — на 1012,6 миллиона долларов.

Кстати, Нацбанк ощутимо снизил курс доллара и курс евро на 9 декабря после выходных.

Тем временем белорусы за месяц продали валюты почти на миллиард долларов.

А еще мы собрали, что изменилось в компенсации морального вреда при ДТП в Беларуси в 2024 году.